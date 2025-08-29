Эклстоун призвал Хэмилтона уйти из Формулы-1
Экс-руководитель Формулы-1 подчеркнул, что британец уже оставил значительный след в серии
около 2 часов назад
Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Льюису Хэмилтону стоит завершить карьеру после сезона-2025.
По его словам, британский семикратный чемпион мира может уйти из чемпионата на высокой ноте. Слова приводит Sport.de.
Он замечательно проявил себя и помог Формуле-1 стать лучше благодаря своему стилю и достижениям. После 2025 года время снять перчатки, уйти и гордиться сделанным. Дело не в возрасте – со временем просто устаешь, в жизни появляются другие вещи, кроме гонок. На мой взгляд, он уже не настолько сосредоточен. Двадцать лет – это огромный срок, а сейчас в чемпионате много молодых пилотов.
Хэмилтон — о летнем перерыве: «Это важно для команды, которая работает без отдыха».
Поделиться