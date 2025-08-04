Олег Шумейко

Оскар Пиастри высказался о выступлении на Гран-При Венгрии. Слова пилота McLaren передает gpblog.com:

Я давил так сильно, как мог. После того как я увидел, что Ландо делает один пит-стоп, я понял, что мне придется обогнать (его) на трассе, что на этом треке гораздо легче сказать, чем сделать.

Это был риск в любом случае. Сегодня, к сожалению, мы были просто не на той стороне. Команда проделала отличную работу, машина ожила во второй половине гонки. Болид был превосходным в течение всей гонки. Спасибо команде.

О попытке обгона на последнем круге:

Я думаю, что мне нужно было быть ближе хотя бы на пару десятых, для чего потребовалась бы ошибка Ландо.

Я чувствовал, что это будет мой лучший шанс. Никогда не хочется откладывать попытку обгона на следующий круг, тогда она никогда не наступит, поэтому я подумал, что по крайней мере попробую... Но получилось не совсем…

Напомним, что победителем гонки в Венгрии стал Ландо Норрис.