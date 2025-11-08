Ферстаппен объяснил четвертое место в спринте Гран-при Бразилии
Пилот Red Bull надеется, что технические изменения позволят догнать Mercedes
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал четвертое место в спринтерской гонке Гран-при Бразилии Формулы-1, отметив, что не имел темпа для борьбы за подиум с представителем Mercedes Джорджем Расселлом. Слова приводит Sky Spotrs.
Мы внесем некоторые изменения, чтобы машина работала лучше, и попробуем атаковать на этих шинах. Сейчас мы отстаем от соперников впереди, но если удастся немного отыграться, возможно, я смогу бороться с Mercedes.
Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии.