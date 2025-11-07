Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями относительно борьбы за чемпионство в сезоне-2025. Немца цитирует f1analytic.com:

На данный момент нужно сказать, что Норрис на лошади. Он комфортно чувствует себя в машине, расслаблен, улыбается – снова получает удовольствие от гонок. Это придает уверенности, особенно когда он видит, что Пиастри ошибается и его можно опередить.

Конечно, это помогает. Но все равно ситуация очень напряженная. Борьба очень серьезная. Ферстаппен поджимает, и, думаю, это обоих беспокоит.