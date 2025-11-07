Шумахер о борьбе за титул: «Ферстаппен поджимает, и Норриса и Пиастри это беспокоит»
Немец считает Ландо фаворитом
42 минуты назад
Фото: Getty Images
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями относительно борьбы за чемпионство в сезоне-2025. Немца цитирует f1analytic.com:
На данный момент нужно сказать, что Норрис на лошади. Он комфортно чувствует себя в машине, расслаблен, улыбается – снова получает удовольствие от гонок. Это придает уверенности, особенно когда он видит, что Пиастри ошибается и его можно опередить.
Конечно, это помогает. Но все равно ситуация очень напряженная. Борьба очень серьезная. Ферстаппен поджимает, и, думаю, это обоих беспокоит.
Напомним, что в Формуле-1 сменился лидер личного зачета.