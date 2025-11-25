Олег Гончар

Руководство Формулы-1 и Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ведут переговоры о новом соглашении на 5–10 лет, которое может сохранить Гран-при Лас-Вегаса в календаре до 2032-го или даже 2037-го. Об этом сообщает Sports Business Journal.

Текущий контракт между F1 и LVCVA завершается после сезона 2025-го, но в июне был продлен на два года — до 2027-го. Теперь стороны стремятся к стабильности: первоначальное трехлетнее партнерство с 2023-го принесло $1,2 млрд экономического эффекта для региона, несмотря на жалобы на дорожное движение и высокие цены на отели.

Президент LVCVA Стив Хилл подтвердил, что между LVCVA и Формулой-1 ведутся предварительные переговоры о новом соглашении на 5–10 лет.

«Это позволит проводить гонки ежегодно накануне Дня благодарения до 2032 года или даже до 2037-го».

Президент Гран-при Лас-Вегаса Эмили Прейзер отметила, что Liberty Media (владелец Формулы-1) предоставит финансирование для упрощения логистики.

«Мы понимаем неудобства, но событие приносит огромную пользу».

Напомним, ранее Гран-при Лас-Вегаса завершился скандалом.