Олег Гончар

Обоих пилотов McLaren Ландо Норриса и Оскара Пиастри — дисквалифицировали по итогам Гран-при Лас-Вегаса из-за нарушения технического регламента. Решение опубликовано на официальном сайте FIA.

Обоих гонщиков McLaren дисквалифицировали из-за чрезмерного износа контрольной планки (skid block) на болидах. Согласно проверке, на машине Норриса планка имела 8,88 мм спереди и 8,93 мм сзади, у Пиастри — 8,96 мм спереди и 8,74 мм сзади (мин. 9 мм). McLaren утверждала о повреждении от порпоузинга, но стюарды не признали смягчения.

На Гран-при Норрис финишировал вторым, а Пиастри четвертым. После дисквалификации они потеряли все очки.

Дисквалификация повлияла на зачет пилотов: Норрис лидирует с 390 очками, Пиастри и Ферстаппен делят 2-3 места с 366.