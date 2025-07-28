Хэмилтон: «Когда выйдет GTA VI — придется отменить всю работу»
Релиз запланирован на 2026 год
около 10 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон признался, что с нетерпением ждет выхода долгожданной игры GTA VI от компании Rockstar Games.
Во время встречи с фанатами накануне Гран-при Бельгии британец поделился своими предпочтениями в мире видеоигр:
Я заядлый геймер. Часто играю в Call of Duty, также нравятся Assassin's Creed и Gran Turismo. Но больше всего жду новую Grand Theft Auto. GTA VI! Именно её. Когда она выйдет — придётся отменить всю работу.
Напомним, релиз GTA VI запланирован на 26 мая 2026 года для консолей нового поколения.
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