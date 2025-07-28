Мерседес провела экстренное заседание перед Гран-при Венгрии
Команда ищет выход из кризиса на фоне приближения важного этапа сезона
около 16 часов назад
Команда Формулы-1 Mercedes созвала срочное совещание на своей базе в Брэкли (Великобритания). Об этом сообщает издание Mirror.
Согласно информации источника, к встрече привлекли пилотов Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли, а также руководителей ключевых подразделений команды. Основная цель — найти решение внутренних проблем перед предстоящим этапом чемпионата — Гран-при Венгрии.
На данный момент немецкий коллектив занимает третье место в Кубке конструкторов, имея 220 очков. Значительное отставание от лидера сезона — команды McLaren, которая на данный момент имеет 516 баллов, заставляет Mercedes действовать оперативно и искать пути к стабилизации результатов.
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