Бывший чемпион мира назвал ужасную ошибку Дюбуа перед реваншем с Усиком
Гроувз раскритиковал Даниэля за вечеринку перед боем
около 3 часов назад
Фото: K2 Promotions
Экс-чемпион мира Джордж Гроувз выразил недовольство подготовкой Дэниела Дюбуа (22-3, 21 KO) к реваншу с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Ты совершил ужасную ошибку, если устроил эту «вечеринку» в день боя. Это чепуха. В прошлом были особые таланты, которые делали странные вещи, такие как Флойд Мейвезер. Он мог устраивать вечеринку перед боем.
Напомним, что Усик вернулся в Украину после реванша с Дюбуа.