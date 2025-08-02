Усик намеренно отдал Дюбуа титул – в команде украинца ответили, в чем заключалась идея
Климас заявил, что все было расписано
около 1 часа назад
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Менеджер Александра Усика (24-0, 15 КО) Эгис Климас признался, что украинец распланировал ещё год назад завоевание третьего абсолютного чемпионства. Слова функционера приводит sport.ua:
То, что Александр в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, он запланировал это еще год назад. Усик еще раньше решил – отдать титул IBF, дать Дюбуа победить соперника, и потом одержать победу в реванше. Это был план Александра, поэтому он отдал титул. Усик не только замечательный боксер, но также и невероятный психолог.
Напомним, что Усик вернулся в Украину после реванша с Даниэлем Дюбуа.