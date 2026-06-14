Сергей Разумовский

Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в Формуле-1 в статусе пилота Ferrari, триумфировав на этапе в Барселоне-Каталуния. Поул-позишн выиграл представитель Mercedes Джордж Расселл, однако в гонках семикратный чемпион мира сумел навязать темп и первым пересек финишную черту, обеспечив команде из Маранелло громкий успех на испанском этапе. На подиуме Хэмилтон опередил того же Джорджа Расселла из Mercedes, а третьим финишировал Ландо Норрис, представляющий McLaren.

Этот успех стал для британца первым с июля 2024 года, когда он еще выступал за Mercedes, а также дебютной победой после перехода в Ferrari. Событие имеет важное турнирное значение: Хэмилтон сокращает отставание в личном зачете, тогда как Mercedes благодаря стабильности продолжает удерживать преимущество в Кубке конструкторов.

Дополнительной интригой гонки стал вынужденный сход действующего лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли из Mercedes — пилот не дошел до финиша, прекратив борьбу за пять кругов до конца, что сказалось на распределении очков по итогам этапа. Также не сумел завершить дистанцию Шарль Леклер из Ferrari, тогда как ряд других участников потеряли круги на фоне темпа лидеров.

Барселона-2026. Итоговый протокол гонки

Льюис Хэмилтон — Ferrari — 1:22.105 Джордж Расселл — Mercedes — +19.561 Ландо Норрис — McLaren — +23.719 Макс Ферстаппен — Red Bull Racing — +40.497 Оскар Пиастри — McLaren — +58.661 Айзек Хаджар — Red Bull Racing — +1 круг Пьер Гасли — Alpine — +1 круг Франко Колапинто — Alpine — +1 круг Лиам Лоусон — Racing Bulls — +1 круг Арвид Линдблад — Racing Bulls — +1 круг Габриель Бартолето — Audi — +2 круга Карлос Сайнс — Williams — +2 круга Эстебан Окон — Haas F1 Team — +2 круга Серхио Перес — Cadillac — +3 круга Шарль Леклер — Ferrari — сошел Андреа Кими Антонелли — Mercedes — не финишировал Оливер Берман — Haas F1 Team — сошел Александер Албон — Williams — +11 кругов Фернандо Алонсо — Aston Martin — не финишировал Нико Хюлькенберг — Audi — сошел Валттери Боттас — Cadillac — сошел Лэнс Стролл — Aston Martin — сошел

Личный зачет сезона после этапа в Барселоне

Андреа Кими Антонелли — 156 Льюис Хэмилтон — 115 Джордж Расселл — 106 Шарль Леклер — 75 Ландо Норрис — 73 Оскар Пиастри — 68 Макс Ферстаппен — 55 Пьер Гасли — 41 Айзек Хаджар — 34 Лиам Лоусон — 26 Франко Колапинто — 19 Оливер Берман — 18 Арвид Линдблад — 12 Карлос Сайнс — 6 Александер Албон — 5 Эстебан Окон — 3 Габриель Бартолето — 2 Фернандо Алонсо — 1 Лэнс Стролл — 0 Нико Хюлькенберг — 0 Валттери Боттас — 0 Серхио Перес — 0

Кубок конструкторов

Mercedes — 262 Ferrari — 190 McLaren — 141 Red Bull Racing — 89 Alpine — 60 Racing Bulls — 38 Haas F1 Team — 21 Williams — 11 Audi — 2 Aston Martin — 1 Cadillac —0

Подводя итоги, победа Хэмилтона в Испании укрепила позиции Ferrari в общем зачете и обострила борьбу в чемпионате пилотов, тогда как Mercedes сохраняет лидерство среди команд, опираясь на регулярные финиши в очковой зоне.