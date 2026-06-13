Рассел завоевал поул в Барселоне, Леклер разбил болид
Финальная сессия квалификации была прервана из-за аварии пилота Ferrari
2 дня назадПодписаться в
Состоялась квалификация седьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2026 — Гран-при Барселоны. Поул завоевал пилот Mercedes Джордж Расселл.
Второе время продемонстрировал представитель Ferrari Льюис Хэмилтон, а тройку замкнул еще один гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли.
В третьем сегменте квалификации аварии потерпел пилот Ferrari Шарль Леклер, из-за чего он не смог установить время в финальной сессии и стартует десятым.
Формула-1. Гран-при Барселоны. Квалификация
Джордж Расселл (Mercedes) — 1:14.679
Льюис Хэмилтон (Ferrari) +0.064
Андреа Кими Антонелли (Mercedes) +0.319
Ландо Норрис (McLaren) +0.322
Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.342
Исаак Хаджар (Red Bull) +0.398
Оскар Пиастри (McLaren) +0.411
Лиам Лоусон (Racing Bulls) +1.863
Нико Хюлькенберг (Audi) +1.978
Шарль Леклер (Ferrari) — без времени
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