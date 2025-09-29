Пилот Ferrari Шарль Леклер высказался о перспективах Макса Ферстаппена на фоне прогресса Red Bull. Монегаска цитирует f1analytic.com:

Думаю, Ферстаппен постарается использовать все доступные возможности и ничего не упустит. Уверен в этом. Red Bull смог добиться прогресса в работе с машиной, они сумели выйти на высокий уровень.

Сейчас Red Bull близок к McLaren по темпу, а Ферстаппен прямо сейчас выступает на фантастическом уровне. На двух последних Гран-при McLaren выглядел не так сильно, однако не думаю, что Red Bull снова будет так доминировать.