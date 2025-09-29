Леклер: «Bull близок к McLaren, а Ферстаппен выступает на фантастическом уровне»
Однако Шарль сомневается в доминировании «красных быков»
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот Ferrari Шарль Леклер высказался о перспективах Макса Ферстаппена на фоне прогресса Red Bull. Монегаска цитирует f1analytic.com:
Думаю, Ферстаппен постарается использовать все доступные возможности и ничего не упустит. Уверен в этом. Red Bull смог добиться прогресса в работе с машиной, они сумели выйти на высокий уровень.
Сейчас Red Bull близок к McLaren по темпу, а Ферстаппен прямо сейчас выступает на фантастическом уровне. На двух последних Гран-при McLaren выглядел не так сильно, однако не думаю, что Red Bull снова будет так доминировать.
Ферстаппен сомневается в завоевании чемпионства в сезоне 2025.