Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился мыслями о чемпионской гонке сезона-2025. Слова монегаска приводит f1analytic.com:

Мне кажется, что это будет крайне сложно. Мы сильно отстаем по очкам в чемпионате. Для того чтобы завоевать титул, нам нужно уже сейчас начинать доминировать.

Не думаю, что у нас в команде ожидаются какие-либо обновления болида, которые позволят нам думать, что нам удастся вернуться в чемпионскую гонку. Для нас было бы лучше улучшать свои результаты от гонки к гонке, выжимая максимум на каждом Гран При. Первая половина сезона для нас оказалась неудовлетворительной, но мы продолжим стараться и не будем снижать обороты, а потом посмотрим, что из этого выйдет.