Олег Гончар

Mercedes и Red Bull согласовали с FIA конструктивные изменения камеры сгорания для силовых установок в 2026 году.

FIA признала решение легальным при условии, что при проверках при температуре окружающей среды степень сжатия не превышает 16:1. Не учитывается увеличение показателя во время работы двигателя на высоких температурах — аналогично гибким крыльям, которые статически соответствуют нормам, но деформируются на трассе.

FIA будет проверять эффективность только двигателей внутреннего сгорания каждые шесть Гран-при сезона-2026.

Новый регламент ограничивает степень сжатия до 16:1 (было 18:1 в 2025-м). Соперники считают, что Mercedes и Red Bull нашли способ достигать эффективного 18:1 в работе, добавляя более 15 л.с.