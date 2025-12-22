Олег Гончар

Ferrari, Audi и Honda обратились к FIA с протестом, поскольку считают, что Mercedes и Red Bull нашли способ обходить новые правила по степени сжатия двигателей для сезона 2026, сообщает FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport.

Новый регламент ограничивает степень сжатия до 16:1 (было 18:1 в 2025-м). Соперники утверждают, что вследствие термического расширения материалов двигатели Mercedes и Red Bull в работе достигают эффективного 18:1, давая 15 лошадиных сил преимущества.

FIA активно общается с производителями по поводу этой ситуации и может принять решение перед новым сезоном.

Если FIA запретит силовые установки Mercedes, это приведет к снятию заводской команды Mercedes и их клиентов из McLaren, Williams, Alpine.

Интересно, что Red Bull, которые были инициаторами этого нарушения, могут адаптироваться быстрее, и им не грозит снятие с сезона.

Также обсуждается компромисс, который позволит использовать командам текущие версии на 2026-й с обязательной переработкой до 2027-го.