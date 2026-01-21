Руководитель компании Audi Джонатан Уитли рассказал о амбициях немецкого производителя, который дебютирует в Формуле-1 в 2026 году. Ранее команда выступала под названием Sauber. Слова приводит BBC.

Мы здесь не для того, чтобы бездействовать – это амбициозный проект. В то же время мы подходим со скромностью: понимаем, с чего начинаем и куда стремимся попасть.

Мы хотим сделать Audi самой успешной командой в истории Ф-1. На этом пути есть важные этапы, и наш старт происходит именно сегодня.