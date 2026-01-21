«Невероятно захватывающе»: Хюлькенберг — о начале карьеры в Audi
Немецкий пилот поделился эмоциями от присоединения к заводской команде
1 день назад
Немецкий пилот Audi Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от выступлений за заводскую команду в Формуле-1 и отметил амбиции нового проекта. Слова приводит пресс-служба команды.
Проведя много лет в паддоке Формулы-1, учишься различать амбиции и возможности. Сегодня я чувствую глубокий подход и невероятную энергию, которые выделяют эту команду. Мы — настоящая заводская команда с четким долгосрочным видением, подкрепленным огромными ресурсами и экспертизой мирового уровня.
Для гонщика перспектива быть с Audi в самом начале её пути — это невероятно захватывающе. У нас есть шанс создать вместе что-то особенное, и я с нетерпением жду возможности вывести эту машину на трассу в Мельбурне.
