Немецкий пилот Audi Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от выступлений за заводскую команду в Формуле-1 и отметил амбиции нового проекта. Слова приводит пресс-служба команды.

Проведя много лет в паддоке Формулы-1, учишься различать амбиции и возможности. Сегодня я чувствую глубокий подход и невероятную энергию, которые выделяют эту команду. Мы — настоящая заводская команда с четким долгосрочным видением, подкрепленным огромными ресурсами и экспертизой мирового уровня.

Для гонщика перспектива быть с Audi в самом начале её пути — это невероятно захватывающе. У нас есть шанс создать вместе что-то особенное, и я с нетерпением жду возможности вывести эту машину на трассу в Мельбурне.