Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен признался, в каких чемпионатах может продолжить свою карьеру после Королевы автоспорта. Гонщика Red Bull цитирует f1analytic.com:

Мне нравятся такие приключения (как участие в GT3). Потому что в какой-то момент Формула-1 перестанет быть для меня вариантом, но другие чемпионаты останутся.

Даже MotoGP может меня взволновать.