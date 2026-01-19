Ферстаппен рассказал, где может продолжить выступления после Ф-1
Макс признался, что может даже пересесть на мотоциклы-прототипы
около 2 часов назад
Фото: Формула-1
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен признался, в каких чемпионатах может продолжить свою карьеру после Королевы автоспорта. Гонщика Red Bull цитирует f1analytic.com:
Мне нравятся такие приключения (как участие в GT3). Потому что в какой-то момент Формула-1 перестанет быть для меня вариантом, но другие чемпионаты останутся.
Даже MotoGP может меня взволновать.
