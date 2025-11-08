Денис Седашов

Пилот команды McLaren Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии. Вторым стал представитель Mercedes Андреа Кими Антонелли, а третью позицию занял гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Напарник Норриса по McLaren Оскар Пиастри показал четвертый результат. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, стал только 11-м.

Действующий четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull сенсационно завершил выступление в первом сегменте, заняв лишь 16-е место.

Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии.