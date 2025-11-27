Ньюи возглавит Aston Martin с 2026 года
Экс-глава Red Bull совместит роль с управлением техникой
около 1 часа назад
Адриан Ньюи станет руководителем Aston Martin с 2026 года, впервые в карьере заняв пост главы команды.
В Red Bull Ньюи возглавлял конструкторское бюро Red Bull.
С марта Ньюи в Aston Martin совмещает должность руководителя с ролью управляющего технического партнера.
Для 66-летнего Ньюи это дебют в роли главы команды — ранее он славился как дизайнер, который принес 12 титулов конструкторов и 14 пилотов-чемпионов.
Бывший руководитель Aston Martin Эндрю Коуэлл перейдет на пост главного стратегического директора, фокусируясь на партнерствах с Хондой, Aramco и Valvoline.
По слухам, должность мог занять Кристиан Хорнер, но Ньюи стал неожиданным выбором.
Напомним, ранее Фернандо Алонсо не планирует завершать карьеру.
Поделиться