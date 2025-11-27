Олег Гончар

Адриан Ньюи станет руководителем Aston Martin с 2026 года, впервые в карьере заняв пост главы команды.

В Red Bull Ньюи возглавлял конструкторское бюро Red Bull.

С марта Ньюи в Aston Martin совмещает должность руководителя с ролью управляющего технического партнера.

Для 66-летнего Ньюи это дебют в роли главы команды — ранее он славился как дизайнер, который принес 12 титулов конструкторов и 14 пилотов-чемпионов.

Бывший руководитель Aston Martin Эндрю Коуэлл перейдет на пост главного стратегического директора, фокусируясь на партнерствах с Хондой, Aramco и Valvoline.

По слухам, должность мог занять Кристиан Хорнер, но Ньюи стал неожиданным выбором.

