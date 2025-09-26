Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от будущего Aston Martin. Испанца цитирует f1analytic.com:

Я уверен, что Aston Martin будет бороться за мировые титулы и выигрывать их в будущем. Единственный вопрос заключается в том, когда. Если говорить обо мне, то я хотел бы насладиться успехом этого проекта, но я понимаю, что потребуется время, чтобы соединить все части воедино.

Когда мне говорят о 2026 годе, первое, что приходит мне на ум, это слово «возможность». По нынешним правилам отставание от лидеров слишком велико, и за год его не сократить. Но в 2026 году все изменится.