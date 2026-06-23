После пятилетнего перерыва Украина фактически заново восстанавливает полноценный чемпионат по дрифту. За это время международные серии — от Drift Masters до японских чемпионатов — продолжали эволюционировать: внедряли телеметрию, усложняли судейские протоколы, строили системы обучения и аккредитации судей. Украинский дрифт в 2026 году только возвращается к системному формату, и вместе с этим неизбежно сталкивается с вызовами роста — от создания устойчивой судейской коллегии до повышения прозрачности решений для пилотов и болельщиков.

Дрифт — по определению субъективная дисциплина. Но субъективность не дает права на хаос. Артур Подлужный, дрифт-пилот и профессиональный автогонщик, поделился впечатлением от судейства после первых этапов UDC 2026:

«Сегодня судейству очень сложно поспевать и за уровнем пилотов, и за ожиданиями публики, поэтому главный вызов для чемпионата — сохранить и усилить доверие к системе».

«Я готов проиграть более сильному сопернику, но ...»

Лидер украинского дрифта подчеркивает: вопрос не в одном этапе или отдельном решении, а в системе.

«Я выхожу на старт, понимая, что потратил годы на тренировки и построение команды. Я готов проиграть более сильному сопернику, но я не хочу проигрывать в ситуации, где даже судьи не могут четко объяснить свое решение», — утверждает Подлужный.

Этапы UDC демонстрируют простую вещь: формально есть трое судей, брифинг, критерии «линия–угол–стиль», но фактически зрители и пилоты часто видят разные картины. Одинаковые ошибки получают разные санкции, похожие заезды — разные баллы, а дискуссии после этапа крутятся не вокруг борьбы на трассе, а вокруг трактовок судей.

Где именно ломается доверие

Проблему украинский пилот видит в сочетании трех факторов: недостатка международного опыта, отсутствия телеметрии и слабой протоколизации.

«Мы фактически живем на впечатлениях. Судья видит заезд с 1–2 камер, у него нет ни данных по скорости, ни по углу», — объясняет Артур Подлужный.

Он подчеркивает, что не ставит под сомнение добросовестность каждого конкретного судьи, но критикует конструкцию. На практике зритель и сами пилоты все чаще оказываются в ситуации, когда протокол сложнее объяснить, чем саму трассу.

Ключевая проблема: субъективизм без предохранителей

Судейство в дрифте всегда будет субъективным – это норма. Но в Украине субъективизм фактически не ограничен никакими предохранителями – ни данными, ни прозрачными процедурами.

Подлужный ориентируется на европейские и японские серии, где судейство давно перестало быть чистым «мнением». В D1GP и японских чемпионатах используется секционная телеметрия: трек разбит на зоны, в каждой фиксируется скорость и угол, а судьи видят цифровой «скелет» заезда.

Во-первых, не хватает системного международного опыта. В Drift Masters или Formula Drift судьи постоянно проходят обучение, работают в разных сериях, их работу анализируют лиги и федерации.

«В Drift Masters есть телеметрия, сенсоры, четко размеченная трасса. Судьи спорят, опираясь на данные. Трек поделен на секторы, в каждом фиксируются скорость, угол, плавность. Судья видит не только картинку, но и цифры», — добавляетпілот.

По‑второе, судьи до сих пор работают почти без данных. Телеметрия скорости, угла, GPS-разметка ключевых зон — все это в большинстве случаев отсутствует или используется точечно. Судья видит несколько камер, делает вывод «на глаз».

По‑третье, слабо прописана процедура. Регламенты UDC существуют, но для большинства зрителей и части пилотов они остаются «внутренней кухней». Линии, «дорогие» зоны, типичные случаи ошибок, логика повторных заездов и апелляций — всё это редко сообщается публично.

Отдельно Артур упоминает подход Formula Drift:

«У них есть открытые регламенты, видео-разъяснения, публичные разборы этапов. Пилот и зритель понимают, что ищут судьи», – говорит Подлужный.

Что реально поможет украинскому чемпионату выйти на новый уровень: конкретный список от Артура Подлужного

«Первое — это обучение и лицензии. Судейство должно стать профессией с действующей лицензией, которая привязана к постоянному обучению, участию в международных семинарах, совместных разборках этапов. Второй блок — технологии: хотя бы датчики скорости и угла, GPS-зоны, привязка решений к данным. Третий — правила и прозрачность: мы должны четко описать, что такое идеальная линия на каждом этапе, какие ошибки критичны, как работает повторный заезд и апелляция», – отмечает украинский пилот.

Важно разбирать кейсы публично с примерами и предоставлять короткие официальные разборы ключевых решений после каждого этапа. Это защищает не только пилотов, но и самих судей: когда есть данные и протокол, остается меньше пространства для обвинений и теорий заговора, а больше – для доверия и обучения всей общины.

Если этого не произойдет, украинский дрифт рискует надолго потерять доверие: чемпионат, где пилоты рискуют жизнями, а вокруг титулов остается слишком много вопросов – вместо прозрачных ответов, которые должна давать трасса и четкие правила.