Руководитель Cadillac Грэм Лоудон рассказал о переговорах команды с Миком Шумахером относительно выступлений в Формуле-1 на сезон-2026. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Да, мы ведем переговоры с Миком. Наша команда не является средством, с помощью которого кто-то может что-то доказать. Наша команда существует для того, чтобы предоставить место на стартовых решетках, если кто-то хочет доказать, что он на что-то способен.

Пилот должен сделать все возможное для команды, и он должен быть мотивирован ради команды вокруг него.