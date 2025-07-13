Шумахер ведет переговоры с командой Формулы-1
Майк может присоединиться к Cadillac
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Руководитель Cadillac Грэм Лоудон рассказал о переговорах команды с Миком Шумахером относительно выступлений в Формуле-1 на сезон-2026. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Да, мы ведем переговоры с Миком. Наша команда не является средством, с помощью которого кто-то может что-то доказать. Наша команда существует для того, чтобы предоставить место на стартовых решетках, если кто-то хочет доказать, что он на что-то способен.
Пилот должен сделать все возможное для команды, и он должен быть мотивирован ради команды вокруг него.
Напомним, что в Red Bull прошла чистка.
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