Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про епізод на Гран-Прі Великої Британії, коли попросив команду повернути перше місце після отримання 10-секундного штрафу. Слова австралійця наводить f1analytic.com:

Я подумал, почему бы не спросить. Я знал, каков будет ответ, но просто у меня оставалась маленькая искорка надежды, что вдруг я могу получить место назад. Но нет, я знал, что этого не случится. Не думаю, что в таком решении команды есть что-то неправильное.

Ландо не сделал ничего неправильного. Не думаю, что было бы слишком честно меняться позициями. Но я хотя бы спросил.