Піастрі после 10-секундного штрафа попросил McLaren вернуть первое место на Гран-При Великобритании
Оскар признает, что по отношению к Норрису это было бы нечестно
около 1 часа назад
Фото: McLare
Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про епізод на Гран-Прі Великої Британії, коли попросив команду повернути перше місце після отримання 10-секундного штрафу. Слова австралійця наводить f1analytic.com:
Я подумал, почему бы не спросить. Я знал, каков будет ответ, но просто у меня оставалась маленькая искорка надежды, что вдруг я могу получить место назад. Но нет, я знал, что этого не случится. Не думаю, что в таком решении команды есть что-то неправильное.
Ландо не сделал ничего неправильного. Не думаю, что было бы слишком честно меняться позициями. Но я хотя бы спросил.
Нагадаємо, що у Red Bull відбулася чистка.
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