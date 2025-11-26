Олег Гончар

Пилот McLaren Оскар Пиастри требует пересмотра гоночных правил Формулы-1 из-за непоследовательности стюардов. Слова австралийца привел портал Racing News 365.

Инцидент произошел на первом повороте Гран-при Лас-Вегаса, где Лайам Лоусон (Racing Bulls) столкнулся с Пиастри, но избежал наказания. Стюарды признали, что Лоусон избегал столкновения с Джорджем Расселлом (Mercedes), который заблокировал колеса.

«Я даже не буду пытаться это осмыслить. Нужна корректировка, потому что некоторые пилоты используют правила в свою пользу. Происходят инциденты, которых мы не хотим видеть в гонках».

Пиастри сравнил с собственным 10-секундным штрафом в Сан-Паулу за контакт с Кими Антонелли (Mercedes).

Пиастри завершил Лас-Вегас 4-м, но его и Ландо Норриса дисквалифицировали за износ планки.