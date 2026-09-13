В одном шаге от пьедестала. Дорощук стал четвертым на Абсолютном чемпионате мира-2026
Украинец взял высоту 2,26 метра со второго прыжка
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук занял четвертое место на Абсолютном чемпионате мира-2026.
Украинец с первой попытки преодолел планки на высоте 2,17 и 2,22 метра, а отметку 2,26 метра взял со второго прыжка. Высота 2,30 метра Дорощуку не покорилась — все три попытки оказались неудачными.
По количеству попыток украинец уступил Эрику Портильо.
Единственными атлетами, которые преодолели планку 2,30 метра, стали Джанмарко Тамбери и Джувон Харрисон.
Дорощук — об абсолютном ЧМ по легкой атлетике: «Это другой уровень».