«Очень непростая гонка»: Антонелли поделился впечатлениями от выигранного Гран-при Испании
Пилот Mercedes отметил темп во время гонки
Пилот Mercedes и лидер личного зачета Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу на Гран-при Испании, отметив выступление пилота McLaren Ландо Норриса, который стартовал с поул-позиции, но финишировал третьим. Сообщает Sky Sports.
Гонка была очень непростой, особенно с точки зрения работы с шинами. Побеждать приятно, но на этот раз не так, как обычно, потому что эту победу заслуживал Ландо. Но мы примем этот результат. У нас был очень сильный темп, особенно в конце на жестких шинах. Это была невероятная неделя, спасибо за этот уик-энд, с нетерпением жду возможности вернуться сюда в следующем году.
Антонелли одержал восьмую победу в сезоне-2026.
Антонелли одержал победу на Гран-при Испании-2026.