Исполнительный директор Red Bull Лоран Мекис высказался о подходе команды. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Мы будем подходить к каждой гонке с полной сосредоточенностью, стремясь глубже понять машину и внести свой вклад в её развитие. Посмотрим, к чему это приведет.

Мы стараемся придерживаться рискованного подхода, поэтому сначала узнаем как можно больше о болиде перед финалом сезона. Это важнее, чем обсуждение чемпионства или других вопросов. Такой подход необходим, потому что разрыв между Максом и Оскаром значителен. Мы не можем полагаться на то, что McLaren слишком часто будет ошибаться.