Нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен отметил, что доволен формой своей команды в последних этапах Формулы-1. Слова приводит racingnews365.

Пилоту удалось одержать две победы подряд, что вернуло ему гипотетические шансы побороться за чемпионский титул в конце сезона.

Да, считаю, что вместе с Монцей гонку в Баку можно назвать лучшей для нас в этом году. Это большая победа, ведь трасса в Монце никогда не была особенно сильной для Red Bull, и выиграть там — значительное достижение.

Что касается Баку, то исторически у меня там складывались неплохие этапы, но без особых результатов — исключение лишь 2021-й и 2022-й годы. В целом, эта трасса всегда была для нас непростой. Поэтому было очень важно провести такой уверенный уик-энд.