Олег Гончар

Руководство Формулы-1 сообщило командам, что Гран-при Испании 2026 года пройдет на новой трассе MadRing в Мадриде. Информацию опубликовало издание Auto sport Web.

Подтверждение пришло после визита технических специалистов FIA на трассу. Организаторы этапа в Барселоне надеялись на проблемы в Мадриде и рассчитывали сохранить гонку в Каталонии.

Длина MadRing — почти 5,5 км, из которых 1,5 км — дороги общего пользования. Формула-1 называет ее «гибридной». Трассу спроектировала компания Dromo, которая работала над Зандвоортом и Сепангом.

Это объявление завершает переход Гран-при Испании из Барселоны в Мадрид с 2026 года.

Напомним, ранее Макс Ферстаппен обвинил половину команд Формулы-1 в жульничестве.