Стало известно, где пройдет Гран-при Испании-2026
Трасса в Мадриде получила подтверждение от FIA
41 минуту назад
Руководство Формулы-1 сообщило командам, что Гран-при Испании 2026 года пройдет на новой трассе MadRing в Мадриде. Информацию опубликовало издание Auto sport Web.
Подтверждение пришло после визита технических специалистов FIA на трассу. Организаторы этапа в Барселоне надеялись на проблемы в Мадриде и рассчитывали сохранить гонку в Каталонии.
Длина MadRing — почти 5,5 км, из которых 1,5 км — дороги общего пользования. Формула-1 называет ее «гибридной». Трассу спроектировала компания Dromo, которая работала над Зандвоортом и Сепангом.
Это объявление завершает переход Гран-при Испании из Барселоны в Мадрид с 2026 года.
