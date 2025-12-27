Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заверил, что часть команд Королевы автоспорта, пытаясь найти границы дозволенного, нарушает технический регламент. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Конечно, вы всегда пытаетесь найти грань – все мы это делаем. А иногда нам это сходит с рук – нас не всегда проверяют. Думаю, если проверять все команды на каждой гонке, половина из них точно окажется с нарушениями.

Но FIA тогда понадобилось бы много людей, это просто невозможно. Нарушение McLaren? То был для меня ранний рождественский подарок. По крайней мере, это немного оживило ситуацию. Иначе не говорили, что Абу-Даби такой близкий. Для Формулы-1, думаю, это было позитивно, да и для меня тоже.