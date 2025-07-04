У Mercedes назвали дедлайн принятия состава на следующий сезон
Рассел в настоящее время остается без места на 2026 год
около 1 часа назад
Босс Mercedes Тото Вольфф рассказал, когда команда определит состав на сезон-2026. Слова австрийца приводит f1analytic.com:
Необходимо с уважением относиться ко всем заинтересованным лицам в этом процессе — к командам, пилотам. Все хотят понять, что делать дальше. И я не хочу быть садистом, позволяя пилоту ждать или не принимая никаких решений, когда это необходимо. Очевидно, что вокруг этого образуется много обсуждений.
Однако я всегда был открыт и прозрачен в этом вопросе. И на определенном этапе в ближайшие пару месяцев — до начала летних каникул — решение о составе пилотов на следующий сезон будет принято.
Известна сумма, за которую можно выкупить контракт Макса Ферстаппена.