Босс Mercedes Тото Вольфф рассказал, когда команда определит состав на сезон-2026. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

Необходимо с уважением относиться ко всем заинтересованным лицам в этом процессе — к командам, пилотам. Все хотят понять, что делать дальше. И я не хочу быть садистом, позволяя пилоту ждать или не принимая никаких решений, когда это необходимо. Очевидно, что вокруг этого образуется много обсуждений.

Однако я всегда был открыт и прозрачен в этом вопросе. И на определенном этапе в ближайшие пару месяцев — до начала летних каникул — решение о составе пилотов на следующий сезон будет принято.