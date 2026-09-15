Денис Седашов

Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон оценил свои шансы в борьбе за чемпионский титул после Гран-при Испании, где британский гонщик был вынужден досрочно завершить заезд из-за отказа тормозной системы. Слова приводит FormulaPassion.

В этом году нет способа остановить Андреа Кими Антонелли и Mercedes. Они проделали феноменальную работу и заслуживают этого. Льюис Хэмилтон

По итогам этапа в Мадриде Хэмилтон занимает третье место в общем зачете, отставая от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли на 101 очко.

Ферстаппен заявил о потере шансов на чемпионский титул в сезоне.