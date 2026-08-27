Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оценил прогресс Ferrari и поделился ожиданиями от выступлений итальянской команды во второй части чемпионата.

В разговоре перед Гран-при Нидерландов британский пилот отметил работу инженеров и атмосферу внутри коллектива. Слова приводит RacingNews365.

Нам, как и раньше, нужно продолжать развивать нашу машину. У нас определенно есть много областей, которые необходимо улучшить, но мы проделали большой путь. Я очень горжусь теми шагами, которые мы сделали перед началом сезона и в ходе чемпионата. Для каждой команды это был серьезный вызов. Естественно, с новым регламентом все команды допускали ошибки, и нам просто нужно продолжать двигаться вперед.

Все в команде действительно вдохновлены, все очень сосредоточены. В команде много уверенности в себе, и это действительно здорово видеть. Мы постоянно добавляем машине скорости и продолжаем развивать ее. Поэтому я не могу особо ничего больше требовать. Думаю, от команды мне больше ничего и не нужно, кроме того, чтобы во второй половине сезона мы постарались лучше выполнять задуманное.