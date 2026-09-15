Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки года по версии European Athletics
Украинка уже становилась обладательницей этой награды в 2024 году
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вошла в список претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2026 года по версии European Athletics.
Победительница будет определена по итогам комплексного голосования: по 25% голосов отдано болельщикам, представителям СМИ, национальным федерациям и экспертной комиссии организации.
Магучих уже становилась обладательницей этой награды в 2024 году.
Проголосовать за Ярославу можно — ЗДЕСЬ.
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