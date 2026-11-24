УЕФА не побоялся назначить Балакіна на матч Динамо. В ЛЕ состоится поединок против Байера.
Сыграют уже 26 ноября
Украинская судейская бригада получила назначение на матч пятого тура общего этапа Лиги Европы между загребским Динамо и Баером. Главным арбитром встречи УЕФА назначил Николая Балакіна.
37-летнему украинскому рефери будут помогать на боковых линиях Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Клим Заброда.
К работе с системой видеопомощи арбитрам привлечены представители двух стран. Главным видеоассистентом будет итальянец Джанлука Аурельяно, а его помощником назначен украинец Виктор Копиевский.
Матч Динамо Загреб – Баер состоится в ближайший четверг, 26 ноября, на стадионе Максимир в Загребе. Поединок начнется в 19:45 по местному времени.
Для Балакіна это не первое международное назначение в текущем сезоне. Ранее украинский арбитр уже обслуживал матч общего этапа Лиги чемпионов, в котором ПСЖ разгромил чешский Слован со счетом 6:1.
Добавим, что название Динамо для Балакіна связано с громким скандалом в его карьере.
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