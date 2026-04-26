Всемирная федерация бадминтона продлила приостановку членства России в организации
Большинство делегатов высказались за продолжение текущего ограничения
около 2 часов назад
На 89-м ежегодном общем собрании членов Всемирной федерации бадминтона, состоявшемся 25 апреля 2026 года в датском Хорсенсе, было принято решение продлить приостановление членства Национальной федерации бадминтона России.
По итогам голосования 186 из 236 делегатов высказались за продолжение действующего ограничения.
В ходе заседания выступил президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днипров, который подчеркнул важность соблюдения правил международного спортивного движения.
«Мы все – часть Олимпийского движения. Мы все – большая олимпийская семья. Мы должны говорить о правилах. На данный момент у нас есть соответствующее решение Международного олимпийского комитета и Спортивного арбитражного суда».
Всемирная федерация бадминтона впервые приостановила членство Национальной федерации бадминтона России 11 ноября 2023 года из-за нарушения условий членства. Речь шла, в частности, о включении в свою юрисдикцию территорий, находящихся в сфере ответственности другого члена организации, в частности регионов Украины – Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.
Напомним, женская сборная Украины по бадминтону завоевала бронзовую медаль командного чемпионата Европы.
