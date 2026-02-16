Женская сборная Украины по бадминтону завоевала бронзовую медаль командного чемпионата Европы
Украинки уступили национальной команде Дании
около 1 часа назад
Фото: ФБУ
Женская сборная Украины по бадминтону впервые в истории завоевала медаль командного чемпионата Европы среди взрослых. На континентальном первенстве, которое завершилось в Стамбуле, украинки стали бронзовыми призёрами.
Исторический успех обеспечили воспитанницы харьковской школы бадминтона: Полина Бугрова, Евгения Кантемир, Мария Столяренко, София Лаврова, Раия Альмалалха и Анастасия Алимова.
На пути к медалям наша команда дошла до полуфинала, где уступила сборной Дании со счётом 0:3, став бронзовыми призёрами.
Европейские болельщики признали украинку лучшей бадминтонисткой года.
Поделиться