Владимир Кириченко

18 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 8 матчей.

Торонто победил Шарлотт при равной игре. Форвард Репторс Скотти Барнс заблокировал бросок из-под кольца защитника Хорнетс Коллина Секстона на последних секундах матча.

Защитник Филадельфии Тайриз Макси набрал 39 очков (13 из 27 с игры, 4 из 11 из-за дуги, 9 из 10 штрафных) в победной игре против Клипперс.

Чикаго одолел Денвер, несмотря на трипл-дабл центрового Наггетс Николы Йокича: 36 очков (13 из 27 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 9 из 12 с линии), 18 подборов и 13 передач при 2 потерях.

НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд – Милуоки 118:106 (26:33, 33:24, 33:31, 26:18)

Детройт – Индиана 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37)

Филадельфия – Клипперс 110:108 (25:33, 21:23, 27:27, 37:25)

Торонто – Шарлотт 110:108 (28:24, 29:28, 28:31, 25:25)

Майами – Нью-Йорк 115:113 (25:20, 30:31, 28:31, 32:31)

Миннесота – Даллас 120:96 (34:21, 27:23, 37:22, 22:30)

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 109:126 (24:49, 32:20, 24:36, 29:21)

Денвер – Чикаго 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27)