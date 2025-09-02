51-летняя бывшая жена Пиппена рассказала об отношениях с 24-летним сыном Родмана
30 минут назад
Бывшая жена шестикратного чемпиона НБА Скотти Пиппена Ларса Пиппен в комментарии TMZ опровергла слухи о романе с 24-летним баскетболистом ДиДжеем Родманом, сыном члена Зала славы и пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана.
В социальных сетях 51-летняя Ларса назвала эти предположения «полной ложью».
Ранее Ларса имела отношения с Маркосом Джорданом, сыном легенды НБА Майкла Джордана. Пара рассталась весной 2024 года. Примечательно, что Скотти Пиппен, Майкл Джордан и Деннис Родман вместе выступали за Чикаго Буллз в 1990-х, которую считают одной из лучших команд в истории баскетбола.