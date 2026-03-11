Владимир Кириченко

Центровой Майами Бэм Адебайо провел второй результативный матч в истории НБА.

Это произошло в игре регулярного сезона против «Вашингтона», которая завершилась победой коллектива Эрика Споэльстры – 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32).

На счету 28-летнего баскетболиста 83 очка (20-43 FG, 7-22 3PT, 36-43 FT), 9 подборов, 3 ассиста, 2 блок-шота и 2 перехвата при 5 потерях.

Абсолютный рекорд принадлежит экс-игроку «Филадельфия Уорриорз» (ныне «Голден Стэйт» – прим.) Уилту Чемберлену – 100 очков против «Нью-Йорка» (169:147) в марте 1962-го.

Кроме этого Адебайо установил рекорд лиги по количеству реализованных штрафных (было 28), рекорд «Хит» по набранным очкам в одной игре, превзойдя Леброна Джеймса (61), и обновил свой собственный рекорд результативности (было 43).

Самые результативные матчи в истории НБА:

1. Уилт Чемберлен – 100 очков против «Нью-Йорка» в марте 1962 года.

2. Бэм Адебайо – 83 очка против «Вашингтона» в марте 2026 года.

3. Кобе Брайант – 81 очко против «Торонто» в январе 2006 года.

4. Уилт Чемберлен – 78 очков против «Лейкерс» в декабре 1961 года.

5-8. Лука Дончич – 73 очка против «Атланты» в январе 2024 года.

5-8. Дэвид Томпсон – 73 очка против «Детройта» в апреле 1978 года.

5-8. Уилт Чемберлен – 73 очка против «Нью-Йорка» в ноябре 1962 года.

5-8. Уилт Чемберлен – 73 очка против «Чикаго» в январе 1962 года.

9. Уилт Чемберлен – 72 очка против «Лейкерс» в ноябре 1962 года.

10-13. Дэмиан Лиллард – 71 очко против «Хьюстона» в феврале 2023 года.

Результаты матчей очередного игрового дня в НБА.