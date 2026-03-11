Космическая результативность Адебайо помогла Майами разгромить Уизардс, Бостон Шульги проиграл Сан-Антонио
Миннесота не справилась с Лейкерс
11 минут назад
11 марта в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись одиннадцать матчей.
Сан-Антонио победил Бостон. У Виктора Вембаньямы 39+11.
Майами разгромил Вашингтон, у центрового Бема Адебайо исторические 83 очка.
НБА. Регулярный чемпионат
Филадельфия – Мемфис 139:129 (32:32, 36:39, 30:33, 41:25)
Майами – Вашингтон 150:129 (40:29, 36:33, 37:35, 37:32)
Бруклин – Детройт 100:138 (27:38, 13:35, 33:32, 27:33)
Атланта – Даллас 124:112 (40:26, 24:27, 31:38, 29:21)
Сан-Антонио – Бостон 125:116 (29:31, 29:27, 39:32, 28:26)
Хьюстон – Торонто 113:99 (29:29, 29:20, 28:34, 27:16)
Милуоки – Финикс 114:129 (30:36, 35:26, 32:38, 17:29)
Голден Стэйт - Чикаго 124:130 OT (30:26, 21:31, 32:32, 35:29, 6:12)
Сакраменто – Индиана 114:109 (24:25, 18:34, 30:23, 42:27)
Портленд – Шарлотт 101:103 (34:20, 21:26, 27:32, 19:25)
Лейкерс – Миннесота 120:106 (16:21, 29:24, 39:23, 36:38)