Ветеран Черкасских Мавп и бывший игрок сборной Украины Андрей Агафонов объявил в Instagram о завершении карьеры.

«Решил уйти из профессионального баскетбола. Да, это конец — возможно, не такой, как я себе представлял в мыслях, и не так, как рассказывал близким друзьям о детской мечте на 40-м году жизни. Понимал головой, что конец был в городе Ровно — бронза (с первопроходцами, как тренером, так и большинством игроков — я понял для себя, что прошел эту игру на максимальном уровне с такими исходными), которая была со мной всю жизнь, и вряд ли кто-то сможет превзойти «бронзового короля», как говорят, по количеству и подряд полученных наград. Было бы символично закончить против команды, с которой я впервые играл в далеком 2004 году, и в последний раз — в 2025-м за бронзу. Только сейчас почему-то пришла эта мысль. Но мы имеем то, что имеем. Есть обстоятельства, на которые я не могу повлиять, а есть важнее чем профбаскет, даже такого уровня, как сейчас. Я ворочал его (баскетбол — прим.), как мог — несмотря на вонючую русню, которая всем нам мешает. Мы, мастодонты 80-х, пытались/ются конкурировать с молодежью, держать интерес медиа и заинтересованность к этому спорту. Большое спасибо всем, с кем я играл — а это очень много людей за более чем 30 лет. Не хочу кого-то забыть. Всем командам, с которыми мы были вместе — и в горячие, и в радости. Всем судьям — это тоже невероятная и тяжелая работа. Всем медиа, которые тоже пытались и пытаются поднимать и держать этот спорт. Увидимся в обычной жизни и на любительском баскете. Слава нации — смерть врагам».