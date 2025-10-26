Киев-Баскет вырвал победу у Черкасских Мавп, Харьковские Соколы уступили Ровно.
Кривбасс справился с Нико-Баскетом
38 минут назад
26 октября в регулярном чемпионате Украины по баскетболу состоялись три встречи.
Киев-Баскет в напряжённой игре обыграл Черкасские Мавпы, Кривбасс победил Нико-Баскет, а Харьковские Соколы уступили Ровно.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет – Черкасские Мавпы 79:78 (19:25, 20:19, 22:19, 18:15)
Киев-Баскет: Колаволе 12, Сушкин 23 + 5 передач, Романица 2, Клевзуник 17 + 6 подборов, Сандул 8 + 7 подборов – старт; Малич 13, Карпюк 4 + 6 подборов, Смитюк 0
Черкасские Мавпы: Марченко 9, Пирогов 6, Дибиамака 12 + 5 подборов, Гемлин 6 + 7 подборов, Кошеватский 27 – старт; Упырь 8, Холод 6 + 5 подборов, Агафонов 4 + 6 подборов, Голенков 0
Кривбасс – Нико-Баскет 84:69 (31:15, 13:10, 23:27, 17:17)
Кривбасс: Хилл 27 + 8 подборов + 5 перехватов + 2 передачи, Пикок 26 + 7 подборов - 3 потери, Скира 7 + 7 подборов + 4 блок-шота, Водолацкий 5 - 4 потери, Бибиков 2 + 7 подборов + 4 передачи — старт, Триколенко 11 + 4 подбора + 3 блок-шота, Пашолок 2, Бречка 2, Мельник 1, Коротченко 1
Нико-Баскет: Сафонов 18, Лукьян 12 + 6 передач + 3 подбора - 4 потери, Зайцев 5 + 5 подборов, Гарбар 5 + 6 подборов, Стуров 3 — старт, Грищук 17 + 11 подборов + 2 блок-шота, Кабанов 5, Неамцу 2, Лихой 2, Володин 0
Ровно-ОШВСМ – Харьковские Соколы 64:56 (17:16; 15:15; 13:11; 19:14)
Ровно-ОШВСМ: Поносов 5, Тимощук 2 + 5 подборов, Трейлор 15 + 4 подбора, Шепелев 4 + 3 подбора, Дюпри 13 + 10 подборов – старт; Хайнс 7 + 6 подборов + 5 передач, Коровяков 7 + 7 подборов, Рябой 6 + 5 подборов, Головчик 5 + 2 перехвата. Шептицкий 0, Ковалевский 0, Кравченко 0.
Харьковские Соколы: Хохоник 26 + 3 подбора, Климов 2, Заплотиньский 4 + 10 подборов + 3 блок-шота, Максим Безима 4, Никитин 2 + 7 подборов – старт; Мартынов 8 + 6 подборов, Соловьев 3, Никита Безима 3 + 4 подбора, Чевердин 2, Клебан 2, Шавгаров 0.