Олег Гончар

Звёздный разыгрывающий Атланта Хоукс Трей Янг имеет проблемы с продлением контракта.

По словам Джейка Фишера, этим летом переговоры не запланированы, что ставит под сомнение его будущее в команде.

26-летний игрок имеет два года по контракту, включая опцию на 2026-27, и может стать свободным агентом в 2026 году. В прошлом сезоне он набирал 24,2 очка и 11,6 ассистов, оставаясь лидером атаки, но Хоукс не спешат его удерживать.

При этом, командные результаты разочаровывают, кроме финала Востока-2021. Неспособность построить конкурентный состав вокруг Янга подогревает слухи о обмене перед сезоном 2025-26, который стартует в октябре.

Напомним, клуб Максима Шульги шокировал всех, сократив за 20 дней расходы на зарплаты на $301 млн.