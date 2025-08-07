Олег Гончар

Бостон Селтикс существенно сократил расходы на зарплаты игроков и налог на роскошь в сезоне 2025/2026.

Журналист ESPN Бобби Маркс заявил, что 15 июня прогнозируемые расходы клуба достигали 540 миллионов долларов, а к 5 августа снизились до 239 миллионов долларов.

В межсезонье команда совершила несколько обменов: Дрю Холидей, Кристапс Порзингис и Жорж Ньянг были обменяны в другие клубы НБА. Эл Хорфорд и Люк Корнет покинули команду как свободные агенты. Эти шаги позволили оптимизировать финансовый баланс.

Сокращение расходов открывает возможности для усиления состава на трансферном рынке, что важно для клуба, который выиграл титул НБА 2024 года.

Селтикс стремится сохранить лидерские позиции в лиге, чтобы не повторить прошлый сезон.

Напомним, ранее Бостон подписал украинца Макса Шульгу.