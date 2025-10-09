Айверсон назвал топ-5 лучших баскетболистов в истории НБА
Легенда баскетбола поделился своим рейтингом
около 1 часа назад
Аллен Айверсон
Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звезд НБА Аллен Айверсон в интервью CBS News составил рейтинг пяти лучших баскетболистов в истории лиги.
Топ-5 от Айверсона:
Майкл Джордан
Леброн Джеймс
Коби Брайант
Шакил О’Нил
Айверсон из всех отметил игру Стефена Карри, добавив, что никогда в жизни не видел ничего подобного.
50-летний Айверсон дебютировал в НБА в 1996 году и выступал до 2010 года за клубы Филадельфия Сиксерс, Денвер Наггетс, Детройт Пистонс, Мемфис Гриззлис.
