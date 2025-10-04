Карри: «Момент завершения карьеры становится все ближе»
Разыгрывающий рассказал о том, как изменилось его отношение к баскетболу с возрастом
около 1 часа назад
Четырехкратный чемпион НБА и легенда Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри поделился мыслями о своем будущем в баскетболе. Слова цитирует ESPN.
Когда я собираюсь завершить карьеру? Понятия не имею. Просто знаю, что этот момент становится все ближе. Это вопрос принятия: чем чаще я об этом говорю, тем больше ценю то, что имею сейчас. Признаюсь, мне нужно немного больше времени на разминку и восстановление, но это скорее привилегия, которую я заслужил, отдав игре все силы. Не хочу ставить себе никаких временных рамок – просто чувствую, что все стало более быстротечным.
