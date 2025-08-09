Олег Гончар

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился с пресс-службой ФБУ ожиданиями от второго матча пре-квалификации чемпионата мира-2027 против Словакии, который состоится 9 августа 2025 года в Риге.

Багатскис подчеркнул, что ожидает от команды агрессивной игры, умных решений в нападении и отсутствия оправданий. Он акцентировал важность реакции игроков на поражение в первом матче против Швейцарии, где Украина показала низкий уровень игры.

«Иногда казалось, что нашего уровня достаточно, но мы проиграли. Важно, как команда отреагирует на неудачу». Айнарс Багатскис

Относительно соперника, Багатскис указал, что Словакия собрала почти всех ключевых игроков, тогда как Украина в первом матче недосчиталась 12 баскетболистов по разным причинам.

«На площадке играют не имена, а люди. Побеждает команда, которая играет агрессивнее и уважает свою страну». Айнарс Багатскис

По словам тренера, команда провела два видеоанализа игры против Швейцарии и один — по тактике Словакии, чтобы подготовиться к матчу.